Дизайн окна программы

Требования к системе Есть несколько телефонных линий, подключенных к компьютеру. Надо: создать интерфейс подключения Н-ного количества блютуз клавиатур и блютуз гарнитур к этому компьютеру для работы в следующем режиме: есть БД для каждого комплекта клавиатура-гарнитура, в которой указано ...