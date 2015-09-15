Дизайнер веб игры на html5

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт6 заявок167 просмотров
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Требуется дизайнер для прорисовки веб игры 

3 ТЗ, но из них будем делать только одну игру (пока не решили, какую :) ):

https://docs.google.com/document/d/1r5Bd3bDKtihOweoOz8Y8GTy9qM0qdYdORn2DGWQci94

https://docs.google.com/document/d/1zs_QPfuTyjUPPB-usL0P-yOmrFJ3YsHaywjJ-Vpv0Jc

https://docs.google.com/document/d/1VEa1Z7O5gbzK1u-uZta_j8HuejT6g2-q0QyUi7riTh8

HTML
8 лет назад
nasstenka
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад