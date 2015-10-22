Доделать дизайн простого iOS приложения (1 экран)

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен3 заявки177 просмотров
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У меня есть образец дизайна одноэкранного iOS приложения, нужно довести его до ума, добавить лого, баннер, улучшить вид текстовых полей.

Сделать надо быстро и качественно - образец скину в личку.

iOS
8 лет назад
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
st_Epris
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад
8 лет назад
$20
1 день
Доволен оперативностью работы, результатом и сообразительностью данного фрилансера.
Приятный заказчик, ТЗ подробное, оплата своевременная. Рекомендую.