Есть отрисованный дизайн в PSD: - 2 экрана приложения - экран about - экран с настройками нужна нарезка необходимых элементов @1x и @2x
Доделать дизайн простого iOS приложения (1 экран)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня есть образец дизайна одноэкранного iOS приложения, нужно довести его до ума, добавить лого, баннер, улучшить вид текстовых полей.
Сделать надо быстро и качественно - образец скину в личку.
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