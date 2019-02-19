Интерфейс 8 стр. сервиса

Задача: Отрисовать 8 стр. интерфейса удобный (лучше чем есть у нас сейчас в виде прототипа) и обосновать свои решения в виде пояснительной записки(ход мыслей ваш, почему это лучше чем есть сейчас).

Задание по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1yQ5Ln-u48BluW9m4KC1Ujkx5wfmSqC1m4HNGYt7kuXg/edit?usp=sharing

Заявка принимается строго по форме:

1. Срок

2. Примеры работы интерфейсов 3 штуки(ваши лучшие работы). Именно прикрепить, а не ссылки.

3. Кодовое слово в конце файла.