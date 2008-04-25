РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МАССОВОЙ РАССЫЛКИ ФАКСОВ Необходимо разработать программу, реализующую массовую рассылку факсов с компьютера на территории России (файл в формате Word, Exel) на реальный факс-аппарат на территории Европы. Основная ...
Написать плагин для просмотра 3D
Нужно написать плагин для IE для просмотра графики формата AER (Adobe Atmosphere) или доработать существующий Adobe Atmosphere Player.
аналогичный плагин (который нужно еще и доработать!) можно скачать тут
http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/win/28318
все подробности в асю! 370 824 059
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