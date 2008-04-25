Написать плагин для просмотра 3D

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Нужно написать плагин для IE для просмотра графики формата AER (Adobe Atmosphere) или доработать существующий Adobe Atmosphere Player.

аналогичный плагин (который нужно еще и доработать!) можно скачать тут

http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/win/28318

все подробности в асю! 370 824 059

17 лет назад
Veved
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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