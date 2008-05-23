РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МАССОВОЙ РАССЫЛКИ ФАКСОВ Необходимо разработать программу, реализующую массовую рассылку факсов с компьютера на территории России (файл в формате Word, Exel) на реальный факс-аппарат на территории Европы. Основная ...
SMS оплата за рекламу
Есть форум........ надо сделать мод к форуму что бы он работал совместно с https://z-payment.ru... а точнее получается так: Пользователь захотевший дать свою рекламу на форуме на всех страницах в верхней шапки форума.....пишет в СМС рекламу и отправляет это СМС на специальный номер и реклама этого пользователя высвечивается в шапке форума до тех пор пока следующий рекламодатель его не перебьет. Или же можно устроить что бы пользователь на форуме заполнял специальные поля и отправлял код по СМС на специально отведенный номер и после этого его реклама появлялась на форуме. Думаю понятно обьяснил что требуется. Форум работает на Invision Power Board v2.1.7 По вопросам стучите в асю 240250023 или же тут в личку. Убедительная просьба оставляйте сразу цену за работу что бы я мог ориентироваться в финансах
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