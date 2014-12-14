Нарисовать интерфейс для игры

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт1 заявка175 просмотров
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Нарисовать HUD интерфейс для знаменитой игры Dota 2.

Все подробности и идею расскажу исполнителю, примерные цены и сроки указывать обязательно!

9 лет назад
Steel-Gamers
Никита 
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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