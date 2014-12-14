Нарисовать интерфейс для игры

Добрый день! Есть купленная библиотека элементов, блоков для axure. Необходимо на этой базе собрать лэндинг (есть пример). Бюджет и сроки обсудим с заинтересовавшими по портфолио проектировщиками В дальнейшем также будут поступать подобные задачи на проекты разной ...