Разработка Чат Бота

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт5 заявок421 просмотр
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Необходимо разработать чат бота для телеграмм канала техподдержки казино с выводом Casinobablo бот должен самостоятельно отвечать на самые частые вопросы по работе портала и условиях игры на реальные деньги, производить рассылку новостей сайта

4 года назад
frolvik
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад