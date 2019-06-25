Веб редизайн jsp

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Закрыт10 заявок426 просмотров

В существующее web приложение требуется внедрить новый дизайн (jsp, js), порядка 60 jsp-страниц, из которых 16 главных, остальные модальные окна. Верстка есть. 

JavaScript
5 лет назад
kosmopolit2014
Андрей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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