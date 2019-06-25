Необходимо переработать интерфейс 1С Документооборот (сделать новый интерфейс) для выделенных ролей. Т.е. мы определим роли которые исполняют пользователи, а Исполнитель спроектирует Интерфейс пользователя. Например специалист по заключения контрактов. Покажем, то что, делает ...
Веб редизайн jsp
В существующее web приложение требуется внедрить новый дизайн (jsp, js), порядка 60 jsp-страниц, из которых 16 главных, остальные модальные окна. Верстка есть.
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