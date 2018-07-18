Нужно: 1) Разработать скелет ( под наш шаблон) 2) Простое анимирование нескольких персонажей под наш список анимаций ( есть образцы ) ( 8 анимаций на персонажа +- пара анимаций для специфичных обьектов скелета). ...
Разработать интерфейс приложения на android
Требуется нарисовать интерфейс приложения на android. Приложение - конвертер валют. Необходимо самостоятельно продумать все элементы интерфейса и взаимодействия с пользователем. Итогом работы должен быть максимально удобный, интуитивно понятный интерфейс.
Оплата высокая, по договоренности. Предоплаты нет. Если работа будет выполнена качественно, то возможно сотрудничество на долгосрочной основе.
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