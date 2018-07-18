Разработать интерфейс приложения на android

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт18 заявок275 просмотров

Требуется нарисовать интерфейс приложения на android. Приложение - конвертер валют. Необходимо самостоятельно продумать все элементы интерфейса и взаимодействия с пользователем. Итогом работы должен быть максимально удобный, интуитивно понятный интерфейс.

Оплата высокая, по договоренности. Предоплаты нет. Если работа будет выполнена качественно, то возможно сотрудничество на долгосрочной основе.

Android
7 лет назад
codejayfax
Павел 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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