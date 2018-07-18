Разработать интерфейс приложения на android

Ищу специалиста чтобы сделать интерфейс мобильного приложения. От вас жду: 1 ссылки на интерфейсы реализованные вами (другие варианты – дизайн сайтов, или дизайны печатной продукции рассматриваться не буду. 2 Также не будут ...