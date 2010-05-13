Здравствуйте, мне нужна коробка для моего мини-курса. Его тема связанна с делегированием задач и эффективным сотрудничеством с фрилансерами, более подробно при личной переписке. Курс не на диске, поэтому нужна коробка типа такой ...
Дизайн этикетки на минеральную воду
Необходимо разработать этикетку для минеральной воды. Во вложении фото уже имеющейся этикетки. Что необходимо поменять:
1) этикетка должна быть броской и запоминающейся
2) она должна выгодно выглядеть на материале отражающим свет.
3) нельзя использовать цвет синий и оттенки как основу, если возможно не использовать вовсе.
4) вид гор на центральном изображении должен остаться, а также логотип вышково и медали (но мне бы хотелось посмотреть вариант когда вид гор можно поменять или заменить)
5) крышка у бутылки будет серебристого цвета, необходимо этикетку сделать сочетаемой.
Этикетка нужна за эти выходные. Хотелось бы получить несколько вариантов решения. Интересует стоимость работы.
П.С. сейчас этикетка примерно на 3/4 бутылки, необходимо сделать ее полностью на всю окружность. Текст должен остаться неизменным, единственное можно изменить его стиль и цвет, возможно поменять его положение.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн продукции10 заявокЗакрыт13 лет назад
здравствуйте, нужно сделать дизайн для dvd-диска то есть изображение для самого диска (круглое с дырочкой в центре) разрешение 1686х1686 или выше и обложка для коробочки ...Закрыт13 лет назад
требуются окрасы модели самолёта. даётся макет (во вложении). надо нанести рисунок. основа должна быть белой. пример окраса http://www.krill-model.com/eu/en/index.php?id=gallerydetail&model=146 цель – получить трафареты для задувки. ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть штамп ножа для вырубки коробки в CDR, нужно сделать 5 дизайнов для упаковки одноразовых электронных сигарет. Отличия только в ароматах. Есть логотипы в кривых, есть перечень обязательной информации для размещения. Аорматы: простой (табачный вкус), ...Завершен13 лет назад
Мне нужны бутылки и коробки подразумеваемой алкогольной продукции, каких либо требований к этикеткам нет, разве что чтобы было симпатично и реалистично. примеры http://ivvz.ru/images/stories/vinograd.png http://ivvz.ru/images/stories/kedrach.png но, только сама продукция, ...Завершен13 лет назад
- $20
Нужно сделать коробку для инфопродукта. Пришлю название, текст и примеры коробок, которые мне нравятся. Срочность - средняя, 2-4 дня. Бюджет: 500-700рДизайн продукции5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна обложка DVD букса и диска за только платить нечем! Видео описание ТЗ: http://www.screenr.com/X3X8 архив с файлами http://clck.ru/d/uu3WW6Gs198_L размеры dvd диска http://clck.ru/d/PbQ39oDd198_P все ...Дизайн продукциинет заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Разработать автомобильный видео регистратор. Идея, дизайн.Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для интернет-магазина электронных сигарет denshitabaco.ru нужно создать дизайн виртуальной коробки для комплекта электронных сигарет «Полный комплект для отказа от табачной зависимости» (что-то типа такого - http://images.reklama.com.ua/2010-05-13/431554/photos0-800x600.jpeg). Комплект будет включать вот этот набор ...Дизайн продукции6 заявокЗакрыт13 лет назад
Убрать зубчики в данном макете во всех линиях, сгладить углы. Сразу пишите стоимость данной работы. Спасибо.Завершен13 лет назад