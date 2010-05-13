Дизайн этикетки на минеральную воду

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Закрыт9 заявок327 просмотров

Необходимо разработать этикетку для минеральной воды. Во вложении фото уже имеющейся этикетки. Что необходимо поменять:

1) этикетка должна быть броской и запоминающейся

2) она должна выгодно выглядеть на материале отражающим свет.

3) нельзя использовать цвет синий и оттенки как основу, если возможно не использовать вовсе.

4) вид гор на центральном изображении должен остаться, а также логотип вышково и медали (но мне бы хотелось посмотреть вариант когда вид гор можно поменять или заменить)

5) крышка у бутылки будет серебристого цвета, необходимо этикетку сделать сочетаемой.

Этикетка нужна за эти выходные. Хотелось бы получить несколько вариантов решения. Интересует стоимость работы.

П.С. сейчас этикетка примерно на 3/4 бутылки, необходимо сделать ее полностью на всю окружность. Текст должен остаться неизменным, единственное можно изменить его стиль и цвет, возможно поменять его положение.

13 лет назад
rum04kc
Андрей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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