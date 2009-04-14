Дизайн меню, карты бара и чайной карты

Дизайн продукцииЗавершен42 заявки696 просмотров
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Есть

1. меню японское

2. карта бара + коктелей

3. чайная карта + кофейная

в формате Word.

Нужен дизайн трех карт в формате близком к 20 на 40 см + перенос текста из Word.

На выходе три макета готовые к печати в формате Corel.

Есть логотип и фото интерера. Сроки сжатые - 1 день т 1 ночь .

15 лет назад
Toropov-Alex
Алексей 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
Ramyx
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$120
1 день
Все ок.
Спасибо за работу.
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