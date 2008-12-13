# 1 — $

Требуется разработать оригинальный дизайн витрины, для презентации новой коллекции солнецезащитных очков. Требования:

Витрина должна быть исполнена в Римском стиле и иметь оригинальную форму( на усмотрение исполнителя), декор по заявленному стилю, продукция хорошо просматривается, дверцы, основной цвет-белый, кол-во полок 3, высота 1400мм.

Хочу напомнить, что это конкурс, всем платить не могу:)!!!

Да и ещё! Что такое 3D я прекрасно знаю и рассказывать мне, что это огромный объём работы, не надо:). Либо есть идея, либо её нет!!!