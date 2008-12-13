Без сомнений, лучшее сочетание времени и обстоятельств для выражения своих чувств — Праздник Всех Влюбленных: День Святого Валентина. День Святого Валентина – не только повод для поздравления, но и способ самовыражения! Этот день все влюбленные могут ...
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Требуется разработать оригинальный дизайн витрины, для презентации новой коллекции солнецезащитных очков. Требования:
Витрина должна быть исполнена в Римском стиле и иметь оригинальную форму( на усмотрение исполнителя), декор по заявленному стилю, продукция хорошо просматривается, дверцы, основной цвет-белый, кол-во полок 3, высота 1400мм.
Хочу напомнить, что это конкурс, всем платить не могу:)!!!
Да и ещё! Что такое 3D я прекрасно знаю и рассказывать мне, что это огромный объём работы, не надо:). Либо есть идея, либо её нет!!!
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