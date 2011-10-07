Дизайн тракторов под Гжель

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен11 заявок712 просмотров
#1$50

1. Здравствуйте. Необходимо отрисовать трактора под Гжель ( для последующей аэрографии реальных тракторов и использования в наружной рекламе и полиграфии в рекламных целях). Обязательное требование – цветовая гамма: фон - зеленый, используемые цвета – желтый, черный. (Цвета которые надо использовать желтый: с-0 м-0 y-100 k-0, зеленый с-80 м-0 y-100 k-0). Должен узнаваться стиль « Гжель», но цветовая гамма наша фирменная зелено- желтая.

Надо вставить логотип на трактор ( вложение).

Фото которые надо использовать (во вложении)

Примеры которые считаю удачными: ( во вложении)

14 лет назад
freeda55
Ольга 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Победитель конкурса

Olegik882
Олег 
61 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва
14 лет назад
#1
Спасибо Олегу за работу. Быстро , профессионально, без лишних вопросов... и попадание точно в цель.. по заданию... Рекомендую всем.
Большое спасибо Ольге за интересный конкурс! С работодателем было приятно работать_ чёткость, ясность и оперативность. Для работы и сотрудничества рекомендую всем. А Ольге удачи и новых интересных проектов!

Заявки фрилансеров

Olegik882
Олег 
61 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва
14 лет назад
#1

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