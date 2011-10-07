Дизайн тракторов под Гжель

# 1 — $ 50

1. Здравствуйте. Необходимо отрисовать трактора под Гжель ( для последующей аэрографии реальных тракторов и использования в наружной рекламе и полиграфии в рекламных целях). Обязательное требование – цветовая гамма: фон - зеленый, используемые цвета – желтый, черный. (Цвета которые надо использовать желтый: с-0 м-0 y-100 k-0, зеленый с-80 м-0 y-100 k-0). Должен узнаваться стиль « Гжель», но цветовая гамма наша фирменная зелено- желтая.

Надо вставить логотип на трактор ( вложение).

Фото которые надо использовать (во вложении)

Примеры которые считаю удачными: ( во вложении)