Дизайн тракторов под Гжель

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Надо вставить логотип на трактор ( вложение).
Фото которые надо использовать (во вложении)
Примеры которые считаю удачными: ( во вложении)
Победитель конкурса
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