Разработать дизайн упаковки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт31 заявка420 просмотров

Необходимо разработать дизайн упаковки (консервация) согласно следующего перечня:

1. Горошек зеленый (металлическая банка)

2. Кукуруза (металлическая банка)

3. Фасоль красная (металлическая банка)

4. Фасоль белая (металлическая банка)

Утвержденный исполнитель будет изготавливать всю ассортиментную линейку, всего 15 позиций.

Логотип в приложенном файле.

14 лет назад
Radugakz
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров