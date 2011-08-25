Требуется доработать образцы орденов в Corel В приложении указаны оригиналы, и как нужно доработать в плане дизайна. Работа не сложная. Указывайте свои цены.
Разработать дизайн упаковки
Необходимо разработать дизайн упаковки (консервация) согласно следующего перечня:
1. Горошек зеленый (металлическая банка)
2. Кукуруза (металлическая банка)
3. Фасоль красная (металлическая банка)
4. Фасоль белая (металлическая банка)
Утвержденный исполнитель будет изготавливать всю ассортиментную линейку, всего 15 позиций.
Логотип в приложенном файле.
Заявки фрилансеров
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