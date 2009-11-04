Визуальные идеи для дизайна тетрадей

Здравствуйте!

Набираем людей для поиска визуальных идей по заданным нами темам для дизайнов тетрадей.

ЧИТАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО:

- Сотрудничество регулярное, постоянное, с определенной периодичностью.

- Искать надо и по предложенным нами источникам (ссылки на сайты – с нас), и нарабатывать свою базу по идеям. Базу источников идей все время надо расширять.

- К просмотру идей (10 декабря) от каждого человека мы должны получить по 10 предварительно отобранных и утвержденных нами идеи. Вы должны обосновать свое предложение, расписать, рассказать – в чем "фишка", почему именно эта идея, как ее можно реализовать, развить, доработать и т. д. Из этих 10 идей и будем выбирать.

- Каждая предложенная Вами идея должна быть юридически "чистой" – т. е. плагиат недопустим. Если Вы вышли на какого-то автора или правообладателя, то, прежде чем предложить нам использование его работ, Вы должны предварительно связаться с ним и получить подтверждение и разрешение на дальнейшие действия. Любая предложенная Вами идея должна быть реализуемой.

- Режим оплаты: мы оплачиваем только утвержденные и принятые нами к дальнейшей работе идеи. Каждая принятая (из 10-и) к дальнейшим дизайнерским разработкам идея оценивается в 350 руб.

От Вас ждем максимально качественного и продуманного подхода к поиску. Халтура и несерьезность поиска недопустимы.

-Важно, чтобы Вы были на связи (инет) в рабочее время. В идеале – постоянно.

- Работать с нами можно удаленно. Однако преимущество отдаем жителям Москва (возможно, надо будет ездить по магазинам и покупать книги, альбомы и т. д. Соответственно, в письме укажите, что Вы живете в Москве!

ссылки на портфолио обязательно

все предложения только в проект