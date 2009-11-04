Визуальные идеи для дизайна тетрадей

Оформление и дизайн мобильного стенда для выставки (Aquatherm 2010, г.Москва). Выставочная площадь 9 кв.м. Нужен графический дизайн стенда, двух рекламных листовок. Заказчик - производственная компания по изготовления листового пластика и профильной трубы из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Набираем людей для поиска визуальных идей по заданным нами темам для дизайнов тетрадей.
ЧИТАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО:
- Сотрудничество регулярное, постоянное, с определенной периодичностью.
- Искать надо и по предложенным нами источникам (ссылки на сайты – с нас), и нарабатывать свою базу по идеям. Базу источников идей все время надо расширять.
- К просмотру идей (10 декабря) от каждого человека мы должны получить по 10 предварительно отобранных и утвержденных нами идеи. Вы должны обосновать свое предложение, расписать, рассказать – в чем "фишка", почему именно эта идея, как ее можно реализовать, развить, доработать и т. д. Из этих 10 идей и будем выбирать.
- Каждая предложенная Вами идея должна быть юридически "чистой" – т. е. плагиат недопустим. Если Вы вышли на какого-то автора или правообладателя, то, прежде чем предложить нам использование его работ, Вы должны предварительно связаться с ним и получить подтверждение и разрешение на дальнейшие действия. Любая предложенная Вами идея должна быть реализуемой.
- Режим оплаты: мы оплачиваем только утвержденные и принятые нами к дальнейшей работе идеи. Каждая принятая (из 10-и) к дальнейшим дизайнерским разработкам идея оценивается в 350 руб.
От Вас ждем максимально качественного и продуманного подхода к поиску. Халтура и несерьезность поиска недопустимы.
-Важно, чтобы Вы были на связи (инет) в рабочее время. В идеале – постоянно.
- Работать с нами можно удаленно. Однако преимущество отдаем жителям Москва (возможно, надо будет ездить по магазинам и покупать книги, альбомы и т. д. Соответственно, в письме укажите, что Вы живете в Москве!
ссылки на портфолио обязательно
все предложения только в проект
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