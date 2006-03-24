Требуется сделать дизайн для сайта

Работа простая для тех, кто имеет опыт порезки дизайна в шаблон SHOP-SCRIPT с использованием SMARTY. Оплата по факту выполнения работы!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проекту КОЛЬЦО САЙТОВ требуется сменить дизайн сайта
Сайт: http://www.ring.jedi-orden.ru
Ждем Ваших предложений на п.ящик: [email protected]
Спасибо.
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