Анализ рынка поставщиков програмного обеспечения

Здравствуйте!

Мы занимаемся уже более 2х лет распространением компьютерных игр. В ассортименте более 3500 наименований. Но мы продолжаем искать пути для расширения списка предлагаемых нами товаров и услуг. Нам требуется анализ/поиск поставщиков ключей активации для программ, антивирусов, компьютерных игр, игр для Xbox, Playstation. Также нас интересуют поставщики внутриигрового золота и предметов для онлайн игр.

Пишите ваши предложение, всё будем обсуждать.