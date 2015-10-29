Денежные потоки(151028)

Нужно рассчитать все налоги которые существуют по действующему законодательству в нефтяной отрасли, в том числе и экспорт. Что сделано: 1) Revenue рассчитан 2) За 2014-2015 год подсчеты есть. Осталось: 1) Рассчитать оставшееся с 2016 ...