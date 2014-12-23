Финансовый менеджмент

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт5 заявок168 просмотров

Необходимо выполнить задание из прикрепленного файла (2 экземпляра-разные балансы).

Интересует цена и срок

10 лет назад
jilinaira
Ирина 
32 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров