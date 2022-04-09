Требуется помощник для поиска объявлений о продаже качественной аудио техники на немецких интернет площадках, таких как ebay-kleinanzeigen. Необходим опыт работы с закупками и администрированием сайтов. Обязанности включают внесение товаров в ЦРМ и ведение учета в таблицах. Оплата сдельная и ежемесячная через Paypal.