Требуется разработать реальный бизнес-план для финтех-компании, который включает подробное финансовое обоснование, анализ рынка и стратегии. Ожидается качественная проработка всех аспектов, включая инвестиционные предложения и прогнозы доходов.
Найти одного оператора
Нужно найти оператора в колл центр из дома.
Задача найти одного оператора в коллцентр для работы из дома.
Гео не важно. Условия хорошие От 18 лет
Заявки фрилансеров
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