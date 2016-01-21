Нужна консультация по вопросам самого эффективного хранения биткоина

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нужна консультация по вопросам самого эффективного хранения биткоина, а именно человек, который мог бы по полочкам интерпретировать информацию, содержащуюся в этой статье: https://bitnovosti.com/2016/01/21/ultimate-guide-store-bitcoins/   ( пошаговое руководство, что делать, куда нажимать и тд) 

8 лет назад
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Сергей 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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