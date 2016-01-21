Необходимо провестиисследование украинского рынка бухгалтерских услуг (финансового менеджмента).Примерная структураотчета: Структура рынка по типам услугПрофили ведущих игроковОбъем рынка в количественном иденежном выраженииДрайвера роста, трендыПотребуется опыткак в деск-ресерче так и в интервьюировании ведущих игроков. Приподаче заявки просьба в ...
Нужна консультация по вопросам самого эффективного хранения биткоина
нужна консультация по вопросам самого эффективного хранения биткоина, а именно человек, который мог бы по полочкам интерпретировать информацию, содержащуюся в этой статье: https://bitnovosti.com/2016/01/21/ultimate-guide-store-bitcoins/ ( пошаговое руководство, что делать, куда нажимать и тд)
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