Постановка управленческого учета с нуля

Добрый день. Необходима разработка финансовой модели для строительства коттеджного поселка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для компании интернет проект (4 сайта) требуется разработка и внедрение системы управленческого учета с нуля. Оборот 10 млн. руб. в месяц. Разработка структуры доходов и расходов. Бюджетирование и планирование.
- Похожие заказы
- Финансовые услуги4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разработка финансовой модели строительства коттеджного поселкаФинансовые услуги4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно проанализировать icoЗакрыт6 лет назад
статья 20 страницФинансовые услуги2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, нужен экономист на работу или несколько работ. Мы компания в области интернет-маркетинга, нам уже 5 лет. У нас задача спланировать выручку и расходы на 1, 2 и 3 года. Но до этого, нужно сделать "играющую" бизнес модель ...Финансовые услуги11 заявокЗакрыт6 лет назад
Обязанности Мы анализируем проекты, которые разрабатывают applicatioans / platfrorms с использованием технологии blockchain. Прямая задача - анализировать большие объемы информации о проектах по заданным параметрам. Можно без опыта (но с большим желанием) и минимальным знакомством с ...Закрыт6 лет назад
- $18
Открытие торговой точки товаров здорового питания. Объем небольшой - 8-10 листов. Сырой материал уже есть. Доработать, привести в должный вид, показать смету , окупаемость ассортимент товаров. Срок 26 февраля, 10.00 мск.Закрыт6 лет назад
Для компании предлагающей услуги в сфере спорта требуется составить руководство по запуску и управлению франшизой(другие названия : бизнес бук, франчайзи бук). Описание структуры действующих бизнес процессов , маркетинговых мероприятий и операционной деятельности компании для тиражирования с помощью ...Финансовые услуги1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно написать бизнес - план для получения кредита в банке. Информация при общении.Финансовые услуги11 заявокЗакрыт6 лет назад
Условия: Мы предоставляем исходных данные: спецификация (список материалов и оборудования), таблица эксель, список пдф, и прочие форматы. Задача: Нужно внести в предоставленную нами таблицу все материалы и оборудование из исходных файлов, найти на каждую позицию цены в интернете ...Финансовые услуги4 заявкиЗакрыт6 лет назад