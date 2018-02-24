Постановка управленческого учета с нуля

Финансовые услугиЗакрыт8 заявок188 просмотров
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Для компании интернет проект (4 сайта) требуется разработка и внедрение системы управленческого учета с нуля. Оборот 10 млн. руб. в месяц. Разработка структуры доходов и расходов. Бюджетирование и планирование.

6 лет назад
faudix
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад