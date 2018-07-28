ВОт что у нас уже есть Это все дает доход нужны еще что-то (ниши) такое что даст прибыль из того что делается за 1 день. типо доставки суши в каждом городе ...
Разработка бизнес-плана
Срок выполнения 2-4 дней. 1 бизнес-план 6000 рублей. Написание бизнес-плана четко по структуре ТЗ. Исходные данные предоставляются.
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