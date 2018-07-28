Разработка бизнес-плана

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт11 заявок244 просмотра

Срок выполнения 2-4 дней. 1 бизнес-план 6000 рублей. Написание бизнес-плана четко по структуре ТЗ. Исходные данные предоставляются.

7 лет назад
maksklymas
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров