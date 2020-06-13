Разработка тарифов на продукты

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт6 заявок685 просмотров

Добрый день, есть сервис, необходимо разработать тарифы с учетом конкурентной среды и экономически обоснованный.

5 лет назад
DMS_
Вера 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Василина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
49 отзывов
5 лет назад
#1
Финансовые услуги
Артем
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Чиро
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад