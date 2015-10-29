Тематика - свадебное фото и видео. Необходим маркетолог, который бы помог в составлении годового плана, а далее. Плюс раз в месяц хотелось бы получать некие взгляды на акции или мероприятия по партнерству на рынке этих ...
Составить бизнес-план
Для финансового проекта нужно написать бизнес-план.
Основные идеи:
- создание инвестиционного фонда,
- создание сайта — для отображения деятельности фонда.
Нужен исполнитель, который вместе с заказчиком и техничным специалистом создадут подробный бизнес-план.
Обязательно указывайте приблизительную стоимость и срок исполнения.
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