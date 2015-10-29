Составить бизнес-план

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Закрыт8 заявок203 просмотра

Для финансового проекта нужно написать бизнес-план.

Основные идеи:

  • создание инвестиционного фонда,
  • создание сайта — для отображения деятельности фонда.
Остальная информация особо конфиденциальная и будет предоставлена только исполнителю.

Нужен исполнитель, который вместе с заказчиком и техничным специалистом создадут подробный бизнес-план.

Обязательно указывайте приблизительную стоимость и срок исполнения. 

9 лет назад
Sergunik
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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