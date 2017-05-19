Уведомление ИФНС о наличии счета зарубежом

Добрый день.

До 2013 был резидентом Германии и имел счет в немецком банке. С 2013 являюсь резидентом РФ, при этом счет в банке в Германии не закрывал.

Никаких особых доходов на счете все это время не было. Только займ полученный от родителей.

Планирую уведомить ИФНС о наличии этого счета.

Необходимо консультация по поводу возможных штрафов за несвоевременное уведомление о наличии этого счета а также помощь в подаче уведомления в ИФНС (живу в Москве, зарегистрирован в Воронежской области).

Услугу считаю оказанной после получения из ИФНС уведомления/подтверждения (справка?) о наличии у меня счета зарубежом.

В ответе просьбу указывать сроки и ожидания по вознаграждению.