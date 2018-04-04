Здравствуйте. Для работающего интернет-магазина подарков требуется разработка фирменного стиля и на основе него нужны макеты для группы вконтакте. В последствии понадобятся так же разработка визитки, различных рекламных материалов, редизайн сайта. Пока нужно получить 2 psd ...