Фирменный стиль + оформление группы в VK

Здравствуйте. Для работающего интернет-магазина подарков требуется разработка фирменного стиля и на основе него нужны макеты для группы вконтакте. В последствии понадобятся так же разработка визитки, различных рекламных материалов, редизайн сайта. Пока нужно получить 2 psd файла - наброски фир.стиля и шапка для группы в вк.

Примеры, ТЗ предоставлю потенциальным исполнителям.

Логотип у компании уже есть.