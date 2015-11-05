Дизайн пакета, гарантийного талона и буклета правил эксплуатации

Еще одна победа в конкурсе, на этот раз на изготовление фирменного стиля для магазина часов. Артур сделал работу на отлично! Очень довольны, продолжаем сотрудничество. Очень ответственный и исполнительный, всегда на связи, мастер своего дела, выполнил работу в срок по хорошей цене.