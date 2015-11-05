Дизайн пакета, гарантийного талона и буклета правил эксплуатации

$40
Фирменный стильЗавершен3 заявки401 просмотр
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#1$30
#2$5
#3$5

Здравствуйте. Необходимо продумать и разработать дизайн корпоративных бумажных пакетов, гарантийных талонов и буклетов с правилами эксплуатации для магазина часов.. Цвета подбираем исходя из логотипа: белый, серый, красный. Размер пакета 15х23,5х8,5 (ш,в,г). По гарантийным талонам и правилам эксплуатации к размерам строгих требований нет. Прикладываю логотипы и несколько примеров понравившихся пакетов и гарантийных.

8 лет назад
pavl7878
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победители конкурса
Nadechka
Надежда 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 лет назад
#2
pixart
Артур 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1
Еще одна победа в конкурсе, на этот раз на изготовление фирменного стиля для магазина часов. Артур сделал работу на отлично! Очень довольны, продолжаем сотрудничество. Очень ответственный и исполнительный, всегда на связи, мастер своего дела, выполнил работу в срок по хорошей цене.
Рекомендую! Рекомендую! Рекомендую к сотрудничеству Фёдора!!!
Заявки фрилансеров
Nadechka
Надежда 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 лет назад
#2
pixart
Артур 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1
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