Добрый день. Нужно доработать визитку по эскизам. Фирменные цвета есть. Более подробное описание - выбранному исполнителю
Дизайн пакета, гарантийного талона и буклета правил эксплуатации
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Здравствуйте. Необходимо продумать и разработать дизайн корпоративных бумажных пакетов, гарантийных талонов и буклетов с правилами эксплуатации для магазина часов.. Цвета подбираем исходя из логотипа: белый, серый, красный. Размер пакета 15х23,5х8,5 (ш,в,г). По гарантийным талонам и правилам эксплуатации к размерам строгих требований нет. Прикладываю логотипы и несколько примеров понравившихся пакетов и гарантийных.
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