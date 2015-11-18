Предложить вариант айдентики

$45
Фирменный стильЗавершен12 заявок777 просмотров
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#1$45

На основе имеющегося логотипа для строительно монтажной компании предложить вариант оформления визитной карточки и фирменного бланка.

К заданию приложен сам логотип, и старый вариант визитки, с которого брать только тексты, оформление предложите от себя.

Подробности задания описаны в документе ТЗ.

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8 лет назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
Победитель конкурса
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
#1
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Заявки фрилансеров
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
#1
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Фирменный стиль
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