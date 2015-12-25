Разработка фирменного стиля для новой организации

Фирменный стильЗавершен26 заявок281 просмотр
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Необходимо разработать фирменный стиль для новой организации (логотип, бланки, визитки и т.д.)

Название ООО "Инженерно-технологический центр "КАМК" (ООО "ИТЦ "КАМК").

Основная отрасль деятельности - машиностроение.

Виды деятельности:

- проектирование, конструирование;

- технологическая подготовка производства;

- разработка документации;

- поставка оборудования;

- консалтинг;

- обучение персонала.

8 лет назад
korolevsa
Сергей 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
artvrd
63 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
17 дней назад
8 лет назад
$60
4 дня
Очень ответственный исполнитель, профессионал своего дела. Сделал даже больше, чем мы ожидали. Сотрудничеством остались довольны. Всем рекомендую!
Хороший заказчик.. Точно и грамотно сформулировал задачу..., что позволило в кратчайшие сроки завершить проект! Отличная коммуникация.. Всем рекомендую..
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