Необходимо разработать фирменный стиль для новой организации (логотип, бланки, визитки и т.д.) Название ООО "Инженерно-технологический центр "КАМК" (ООО "ИТЦ "КАМК"). Основная отрасль деятельности - машиностроение. Виды деятельности: - проектирование, конструирование; - технологическая подготовка производства; - разработка документации; - поставка оборудования; - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется разработать фирменный стиль для инновационного косметического средства sioxtop.com
- Похожие заказы
- Фирменный стиль1 исполнительЗавершен8 лет назад
Для организации требуется разработка фирменного буклета в виде листа А4, сложенного вертикально втрое (образец прилагаю). Дизайн, информацию брать либо с сайта etalon-nk.com либо спросить у меня. От исполнителя требуется файл в Corel. Интересует бюджет и сроки.Фирменный стиль19 заявокЗакрыт8 лет назад
Логотип. название салона: Saltanat Фирменный бланк Именные бейджи Визитка корпоративная Именные визитки Бланк сертификата о прохождении обучения Прайс лист (обложка папки и внутренний лист) Плакат Дизайн email-письма Результат: комплект макетов готовых к производствуФирменный стиль25 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет ! Нужен дизайнер, который сделает презентацию и каталог Каталог в печать, предварительно формат а4 (идеи и предложения приветствуются), презентация в любом формате, (jpeg, pdf, павер поинт, как хотите), все должно быть в одном стиле, он ...Фирменный стиль6 заявокЗакрыт8 лет назад
Компания по продаже не рудных материалов (песок,щебень,бетон) нуждается в разработке логотипа, бланка для писем и рекламы на прицепы грузовых автомобилей. Название компании Рубин.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно подобрать цветовую гамму для сайта фирмы, которая занимается проведением корпоративных мероприятий. В результате нужно предоставить 3 варианта гаммы, в каждой по 3 цвета. Приветствуются оригинальные цветовые решения. В качестве одного из предложенных вариантов хочется рассмотреть сочетание ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется дизайн визиток, флаеров, бог бордов. Ищем профессионального дизайнера полиграфии. Только для разработчиков из Украины!Фирменный стиль11 заявокЗакрыт8 лет назад