Фименный стиль для магазина автозапчастей

Фирменный стильЗакрыт12 заявок205 просмотров
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Нужен фирменный стиль для компании, занимающейся продажей автозапчастей. Итогом должен стать брендбук в PDF и подготовленные для печати исходники.

1) Лого во вложении

2) фирменные носители:

документация

упаковка

буклеты

вывески

фирменная одежда

сувениры

визитки

автомобиль

3) Пример нужного формата брендбука во вложении

10 лет назад
lansib
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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