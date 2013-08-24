Фименный стиль для магазина автозапчастей

Здравствуйте, нужно сделать визитку и шапку для ворда Тз в в файле ) Если что то нужно, пишите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен фирменный стиль для компании, занимающейся продажей автозапчастей. Итогом должен стать брендбук в PDF и подготовленные для печати исходники.
1) Лого во вложении
2) фирменные носители:
документация
упаковка
буклеты
вывески
фирменная одежда
сувениры
визитки
автомобиль
3) Пример нужного формата брендбука во вложении
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