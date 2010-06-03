Фирменный стиль + дизайн для сайта

$175
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен44 заявки1981 просмотр
#1$150
#2$25

Здравствуйте, нужно разработать фирменный стиль и дизайн для сайта компании ITLAN. (itlan.com.ua) Компания занимается комплексным обслуживанием ПК в офисах.

Фирменный стиль должен состоять из:

логотипа,фирменного знака, визитки, конверта, бланка в ворде DOC, шаблона презентации PPT, конверта, папки, ручки, диска, обложки для диска.

Требования к логотипу (дизайнер может предложить и другие варианты, приветствуется):

Основной цвет - золото, золотистый - любой оттенок.

Требования к фирменному знаку:

Желательно фирменный знак сделать в виде атома, нейрона, протона...

Пример, который понравился клиенту вложен. Это пример...нужно его довести до ума или переделать в целом.

Требования к фирменному стилю в целом:

Такие же как и к логотипу. Стилеобразущие элементы - по выбору дизайнера.

Требования к дизайну сайта:

Соблюдать основные цвета, в остальном - по решению дизайнера.

Элементы меню: О компании, Услуги, Стоимость, Контакты.

Так как компания занимается обслуживание ПК и сетей, то соотвественно на главной странице должна быть и соотвествующая тематика. Детали можно обсудить позже.

Шаги:

1. Делаем логотип, выкладываем в конкурс.

2. Если логотип подверждаетя мной, только тогда переходим к фирменному стилю.

3. Если фирменный стиль утвержден, то тогда уже приступаем к дизайну сайта.

Готов обсудить в скайпе или ICQ

По оплате можно обсуждать, бюджет дан для старта.

15 лет назад
alebedynets
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победители конкурса

shooreg
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
#1
Александр очень быстро и качественно сделал фирменный стиль! После моих комментариев было дополнительно 2 переработки дизайна. Я остался доволен на 100% и всем рекомендую.
adrianopol
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
#2
Заказчик выбрал работу Андрея, как второе место ...т.е. идея есть, но необходимы еще и навыки дизайнера! Андрей, дерзай!
приятно работать!!!

Заявки фрилансеров

shooreg
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
#1
adrianopol
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
#2

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