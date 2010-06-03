Фирменный стиль + дизайн для сайта

# 1 — $ 150 # 2 — $ 25

Здравствуйте, нужно разработать фирменный стиль и дизайн для сайта компании ITLAN. (itlan.com.ua) Компания занимается комплексным обслуживанием ПК в офисах.

Фирменный стиль должен состоять из:

логотипа,фирменного знака, визитки, конверта, бланка в ворде DOC, шаблона презентации PPT, конверта, папки, ручки, диска, обложки для диска.

Требования к логотипу (дизайнер может предложить и другие варианты, приветствуется):

Основной цвет - золото, золотистый - любой оттенок.

Требования к фирменному знаку:

Желательно фирменный знак сделать в виде атома, нейрона, протона...

Пример, который понравился клиенту вложен. Это пример...нужно его довести до ума или переделать в целом.

Требования к фирменному стилю в целом:

Такие же как и к логотипу. Стилеобразущие элементы - по выбору дизайнера.

Требования к дизайну сайта:

Соблюдать основные цвета, в остальном - по решению дизайнера.

Элементы меню: О компании, Услуги, Стоимость, Контакты.

Так как компания занимается обслуживание ПК и сетей, то соотвественно на главной странице должна быть и соотвествующая тематика. Детали можно обсудить позже.

Шаги:

1. Делаем логотип, выкладываем в конкурс.

2. Если логотип подверждаетя мной, только тогда переходим к фирменному стилю.

3. Если фирменный стиль утвержден, то тогда уже приступаем к дизайну сайта.

Готов обсудить в скайпе или ICQ

По оплате можно обсуждать, бюджет дан для старта.