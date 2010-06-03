1. Интересует Разработка фирменного стиля · Конверт, · папка , · фирм бланк (2 типа), · Флажок, · компакт диск · Визитка корп · Доработка ...
Фирменный стиль + дизайн для сайта
Здравствуйте, нужно разработать фирменный стиль и дизайн для сайта компании ITLAN. (itlan.com.ua) Компания занимается комплексным обслуживанием ПК в офисах.
Фирменный стиль должен состоять из:
логотипа,фирменного знака, визитки, конверта, бланка в ворде DOC, шаблона презентации PPT, конверта, папки, ручки, диска, обложки для диска.
Требования к логотипу (дизайнер может предложить и другие варианты, приветствуется):
Основной цвет - золото, золотистый - любой оттенок.
Требования к фирменному знаку:
Желательно фирменный знак сделать в виде атома, нейрона, протона...
Пример, который понравился клиенту вложен. Это пример...нужно его довести до ума или переделать в целом.
Требования к фирменному стилю в целом:
Такие же как и к логотипу. Стилеобразущие элементы - по выбору дизайнера.
Требования к дизайну сайта:
Соблюдать основные цвета, в остальном - по решению дизайнера.
Элементы меню: О компании, Услуги, Стоимость, Контакты.
Так как компания занимается обслуживание ПК и сетей, то соотвественно на главной странице должна быть и соотвествующая тематика. Детали можно обсудить позже.
Шаги:
1. Делаем логотип, выкладываем в конкурс.
2. Если логотип подверждаетя мной, только тогда переходим к фирменному стилю.
3. Если фирменный стиль утвержден, то тогда уже приступаем к дизайну сайта.
Готов обсудить в скайпе или ICQ
По оплате можно обсуждать, бюджет дан для старта.
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Фирменный стиль1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Сфера деятельности: Наша компания занимается разработкой web-приложений и ПО на заказ Название для логотипа: SOKO Software Стиль: Простой, минималистичный, прямоугольной или квадратной формы Корпоративные цвета: #5590D2 и #FFFFFF Необходимо ...Завершен15 лет назад
Нужно разработать фирменный стиль для существующего сайта www.siteoneclick.com Нужно: - лого - визитка - фирменный бланк Пишите цены и сроки. Наличие портфолио обязательно.Закрыт15 лет назад
- $250
Уважаемые Фрилансеры! К сожалению данный проект заморожен по причине финансового состояния заказчика. Спасибо всем за участие. В случае разморозки проекта обязательно обратимся к некоторым из Вас, которые прошли внутреннюю модероацию. ...Фирменный стиль23 заявкиЗакрыт15 лет назад
1.Доработка логотипа 2. Разработка фирменного стиля · Конверт, папка , ф бланк,ФлажокCD компакт диск · Презентационный буклет Акмилайт A4 книжечкой для печати.(брошура) - Описание компании - цели, задачи, миссии и ...Фирменный стиль26 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется разработка фирменного стиля. Что необходимо: 1. Взять картинку самолета http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-47 (вид сверху на фюзеляж) и взять контур. (сопло и рядом с ними конусы можно сделать прямой линией), антенну спереди не рисовать. ...Фирменный стиль6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Добрый день! Необходимо оформить павильон мастерской рекламоносителями. Логотип компании и пиктограммы услуг прилагаются. Допускаются практически все виды рекламоносителей: вывески, планшеты, пленка на витринные стекла, стрит - лайны, подвесы и проч. При оформлении ...Завершен15 лет назад
- $120
Нужно разработать фирменный стиль компании. Компания занимается разведением и выращиванием рыбы. Виды рыб - дорада, любина, корвина, парго, урта, а так же креветки. Расположение компании - Испания. Предварительно придуманный бренд ...Фирменный стиль48 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать краткий бренд бук для готового логотипа и фирменного стиля. рубрики логотип правила по логотипу фирменный стиль: бланк визитка конверт и папка (файлы готовы) ...Завершен15 лет назад
Необходимо сформулировать концепцию дизайна для сайта и логотипа. Компания работает на рынке б2б. По нашему мнению дизайн и логотип должны передавать идею компании, ценности которые несет компания и ...Фирменный стиль16 заявокЗакрыт15 лет назад