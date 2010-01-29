Фирменный стиль для acmelight.com.ua

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт16 заявок361 просмотр

1. Интересует Разработка фирменного стиля

· Конверт,

· папка ,

· фирм бланк (2 типа),

· Флажок,

· компакт диск

· Визитка корп

· Доработка лого пример в прил файле.

В предложении указать:

- сроки

-стоимость

-примеры аналогичных работ

Сработаемся, второй этап работы

разработка этикеток, 3й дизайн полигрфии, 4й дизайн нового сайта, 5й редизайн существующего.

15 лет назад
acmelight
Игорь 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Baskit
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$100
4 дня

Заявки фрилансеров

Baskit
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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