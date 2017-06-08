Необходимо сделать дизайн каталога продукции компании. Он у нас есть, но хочется его сделать более профессионально. Corel Draw, 6 страниц А4, все фото есть. Продукция - смеси для мороженого, молочных коктейлей, сиропы. При ответе указывайте стоимость ...
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Нужно сделать фирменный стиль для школы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
Образовательный центр "Сократ"
Нужна ваша креативность.
Сделать логотип, слоган придумать, бренд бук, визитку.
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