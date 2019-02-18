Составление презентации

Добрый день, у нас уже есть логотип и корпоративные цвета (оранжевый - пантон номер 151 ), белый и черный - смотрите приклепленные файлы. Бизнес карточка перед: [list][*]белый фон[*]черный текст[*]маленькое оранжевое лого (только картинка из лого ...