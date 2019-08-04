Дизайн бизнес карточки, и брошюры

Добрый день, у нас уже есть логотип и корпоративные цвета (оранжевый - пантон номер 151 ), белый и черный - смотрите приклепленные файлы.

Бизнес карточка перед:

белый фон

черный текст

маленькое оранжевое лого (только картинка из лого - зуб в круге)

Текст - пошлется напрямую выбранному дизайнеру

Бизнес карточка зад:

фон оранжевый

большой белый логотип (смотрите прикрепленный файл - векторный файл будет прислал напрямую выбранному дизайнеру)

Брошюра:

просто поправить дизайн и верстку в брошюре (смотри файл для примера - индизайн файл будет прислан напрямую выбранному дизайнеру).