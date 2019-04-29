JenGrin

Евгения Грин JenGrin

 
28 летРоссия/Красноярск
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайнер

Приветствую!

Меня зовут Евгения Грин. 

Я занимаюсь разработкой визуальной коммуникации для бизнеса уже 2 год

Разрабатываю логотипы, фирменные стили и полиграфию: от имиджевой до рекламной

Ценю комплексный подход: от маркетинговых исследований до визуализации

Ценю концептуальные решения

Если вы тоже, буду рада сотрудничеству!

Портфолио: 

https://behance.net/jengrin

https://instagram.com/jengrin95/

email:  [email protected]

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$40
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Wallpaper103
40 летКанада
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Дизайн бизнес карточки, и брошюры
Очень хороший дизайнер!
Olegreo55
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Создание логотипа
Разработка логотипа была на профессиональном уровне! Евгения провела анализ и предложила несколько вариантов Рекомендую к сотрудничеству, если вам нужен грамотный дизайнер
С Олегом комфортно работать! Четкое ТЗ, знает чего хочет. Рекомендую!
Ответный отзыв
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