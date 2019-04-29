Графический дизайнер
Приветствую!
Меня зовут Евгения Грин.
Я занимаюсь разработкой визуальной коммуникации для бизнеса уже 2 год
Разрабатываю логотипы, фирменные стили и полиграфию: от имиджевой до рекламной
Ценю комплексный подход: от маркетинговых исследований до визуализации
Ценю концептуальные решения
Если вы тоже, буду рада сотрудничеству!
Портфолио:
https://instagram.com/jengrin95/
email: [email protected]
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$40
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
4 года назад
Очень хороший дизайнер!
$60
10 баллов
5 лет назад
Разработка логотипа была на профессиональном уровне! Евгения провела анализ и предложила несколько вариантов Рекомендую к сотрудничеству, если вам нужен грамотный дизайнер
Ответный отзыв
С Олегом комфортно работать! Четкое ТЗ, знает чего хочет. Рекомендую!
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от $70
от 5 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
от $250
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