Графический дизайнер

Приветствую!

Меня зовут Евгения Грин.

Я занимаюсь разработкой визуальной коммуникации для бизнеса уже 2 год

Разрабатываю логотипы, фирменные стили и полиграфию: от имиджевой до рекламной

Ценю комплексный подход: от маркетинговых исследований до визуализации

Ценю концептуальные решения

Если вы тоже, буду рада сотрудничеству!

Портфолио:

https://behance.net/jengrin

https://instagram.com/jengrin95/

email: [email protected]