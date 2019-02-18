Дорисовать фирменный стиль

Фирменный стильЗакрыт30 заявок252 просмотра
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Добрый день! 

Нужно дорисовать фирменный стиль. 

Элементы:

- Визитная карточка личная, корпоративная визитная карточка

- Бланк

- Конверт

- Папка

- Форма персонала;

- Бумажные стаканчики, салфетки;

- Сахар;

- Упаковка пищевая: оберточная бумага, контейнер пищевой

- Папка меню/бланк меню

- Рекламный плакат А3

Какая стоимость за все? 

Срок? 

Пришлите ваши лучшие работы по фирменному стилю. 

5 лет назад
av_ermakov
Александр 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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