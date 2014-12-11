Создать логотип, оформление для группы вк (такого рода)

Ищем грамотного, ответственного, внимательного к деталям, умеющего аргументировать сделанное специалиста по разработке брендбука для крупной компании. От кандидатов ожидаем: примерную стоимость (от и до, средняя сумма и пр.), примерные сроки реализации, примеры работ по теме.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер. Нужно сделать логотип для рекламного агенства, создать оформление для группы вконтакте, разработать макет сайта для рекламного агенства ( приветствуются люди умеющие не стандартно мыслить)
Подробности в личку понравившемуся исполнителю. Цену указывать в РУБЛЯХ в комментариях. Оплачу как Вам будет удобно -qiwi/webmoney/яндекс деньги/ pay pal / на банк карту.
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