Создать логотип, оформление для группы вк (такого рода)

Добрый вечер. Нужно сделать логотип для рекламного агенства, создать оформление для группы вконтакте, разработать макет сайта для рекламного агенства ( приветствуются люди умеющие не стандартно мыслить)

Подробности в личку понравившемуся исполнителю. Цену указывать в РУБЛЯХ в комментариях. Оплачу как Вам будет удобно -qiwi/webmoney/яндекс деньги/ pay pal / на банк карту.