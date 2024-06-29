Ищем актеров и актрис для селфи видео отзывов длительностью до 2 минут для различных услуг. Требуются мужчины и женщины возрастом 22-27 и 35-45 лет. Внешние требования: мужчины без бороды и пирсингов, короткая прическа; девушки с туго завязанным хвостом, без челки и активного макияжа, в футболке без принтов. Съемка должна проходить на однотонном фоне, с использованием основной камеры и дневным освещением.