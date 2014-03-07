Фото товара

Задача проста. Отсканировать или сфотографировать 2 страницы А4 печатного текста. Просьба указывать цену. Сделать желательно сейчас. Помимо оплаты с моей стороны хороший отзыв . Т.е. я Вам электронный Word файл - Вы мне скан или фотографию этого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отснять три товарные позиции (коробка, сам товар, аксессуары по отдельности и вместе). Для каталогов, презентаций.
г.Москва
Можем приехать к вам в студию или можно у нас (с вашим оборудованием).
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