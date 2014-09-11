Фотографии на тему ожирения

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Завершен13 заявок425 просмотров

Вообщем работа такого плана.

Мне нужны фотографии около 30 штук. Найдете ли Вы их или сделаете на фотошопе - мне все-равно.Но лучше оригинальные. Фотографии нужны качественные,на тему ожирения. Причем,чем явнее будет выражен жир в фотках тем лучше.Проще всего найти в зарубежном инете или лучше сделать самим.Ничего сложного.Можно взять просто фотку и увеличить ноги явно на фотошопе...руки...главное,чтобы заотелось человеку кликнуть на фотографию.Тема ожирение!!! Плачу за каждую фотку 0.20$. Главное,чтобы у меня таких не было.Если сделаете так,что мне очень понравится - заплачу больше.Примеры подкреплены.Размер не играет роли.не совсем уж маленькие. На фотках желательно изображения женщин толстых.Чем больше жира тем лучше.Сразу говорю фотки самого жирного мексиканца не проходят

16 лет назад
Le-Shifr
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

banadyk
53 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С Денисом приятно было сотрудничать. Грамотно сформулированное задание, конкретные поправки по готовому проекту, своевременность оплаты, корректное отношение к исполнителю проекта (скромно...) С большой надеждой жду дальнейшего плодотворного обоюдовыгодного сотрудничества в той сфере, в которой могу помочь в решении его задач. P.S. Обычного квеста на тему " мну типа нада, но я низнаю што, но ты сделай" проходить не пришлось. Очень и очень вменяемый заказчик.Конкретно знает, что хочет и , что главное, может это объяснить на доступном пониманию уровне. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

banadyk
53 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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