Нужен фотограф на свадьбу. Свадьба будет 11 июля. Примерное время около 8 часов. Так же требуется съемка видео. Для связи можно использовать почту [email protected] МОСКВА
Фотографии на тему ожирения
Вообщем работа такого плана.
Мне нужны фотографии около 30 штук. Найдете ли Вы их или сделаете на фотошопе - мне все-равно.Но лучше оригинальные. Фотографии нужны качественные,на тему ожирения. Причем,чем явнее будет выражен жир в фотках тем лучше.Проще всего найти в зарубежном инете или лучше сделать самим.Ничего сложного.Можно взять просто фотку и увеличить ноги явно на фотошопе...руки...главное,чтобы заотелось человеку кликнуть на фотографию.Тема ожирение!!! Плачу за каждую фотку 0.20$. Главное,чтобы у меня таких не было.Если сделаете так,что мне очень понравится - заплачу больше.Примеры подкреплены.Размер не играет роли.не совсем уж маленькие. На фотках желательно изображения женщин толстых.Чем больше жира тем лучше.Сразу говорю фотки самого жирного мексиканца не проходят
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