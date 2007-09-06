Фотографии запонок для ИМ

ТОЛЬКО МОСКВА

Требуется периодическое фотографирование запонок и других товаров для ИМ.

от 50 до 200 предметов

Я даю Вам образцы (поэтому только Москва!)

Мне нужно от вас получить :

Качественные фотографии каждого товара в трёх разрешениях 150*150 250*250 400*400

Экселевский файл с названиями файлов картинок

Фотографии которые меня слабо устраивают(среднего и низкого качества) Вы можете увидеть на моём сайте www.zapzap.ru

Жду предложения с ценой за комплект фотографий 1 товара и желательно пробной фотографией запонки или ювелирности/бижутерии.

Спасибо за предложения.

Временно, я оставляю старого исполнителя(по 1$ за товар). Обязательно обращусь к некоторым из Вас позднее.

Ещё раз Спасибо.