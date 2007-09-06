Фотографии запонок для ИМ

Добрый день! Есть острая потребность в фотографиях высокого качества отелей Таиланда: Bangkok - 22 отеля. Pattaya - 40 отелей. Koh Phuket - 39 отелей. Koh Samui - 12 отелей. Полный список отелей в аттаче. Готовы приобрести фотографии из Вашей личной коллекции. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТОЛЬКО МОСКВА
Требуется периодическое фотографирование запонок и других товаров для ИМ.
от 50 до 200 предметов
Я даю Вам образцы (поэтому только Москва!)
Мне нужно от вас получить :
Качественные фотографии каждого товара в трёх разрешениях 150*150 250*250 400*400
Экселевский файл с названиями файлов картинок
Фотографии которые меня слабо устраивают(среднего и низкого качества) Вы можете увидеть на моём сайте www.zapzap.ru
Жду предложения с ценой за комплект фотографий 1 товара и желательно пробной фотографией запонки или ювелирности/бижутерии.
Спасибо за предложения.
Временно, я оставляю старого исполнителя(по 1$ за товар). Обязательно обращусь к некоторым из Вас позднее.
Ещё раз Спасибо.
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