Фотографирование на выставке в Воронеже

Необходим фотограф, который сможет прийти на выствку 3 октября 2012 года и качественно сфотографировать стенд, который там выставлен, в процессе работы самой выставки.

Адрес где свсе будет происходить по ссылке http://www.veta.ru/index.php?act=bench&index=273&index_menu=-1