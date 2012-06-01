Добрый день. Наиболее полно задание постарался описать в приложеном файле. Модели/студия/визажист свои. Все они также искались и ищутся на открытых рыночных условиях, так что если у фрилансера есть там например модели, с ...
Нужно красивое фото
Нужно красивое фото жилого комплекса Алые Паруса (Москва, м.Щукинская).
Фото должно быть сделано ночью, в большом разрешении.
Красивая обработка приветствуется.
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