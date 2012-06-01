Фотосъемка одежды для интернет-магазина

Добрый день. Наиболее полно задание постарался описать в приложеном файле.

Модели/студия/визажист свои. Все они также искались и ищутся на открытых рыночных условиях, так что если у фрилансера есть там например модели, с которыми он уже работал и вышло хорошо, или очень красивые - пишите предложения, всё обсуждаемою. На всякий случай - размеры 40, 42 - рост 172-178