Фотосьемка картин, Минск

ФотосъемкаЗакрыт1 заявка149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать профессиональные фотографии 27 картин + нескольких писем.  

Нужно приехать по двум адресам в Минске, помочь снять работы со стен, провести профессиональную фотосъемку для печати каталога (важен свет для качественной цветопередачи).  

Работу оплачивает заказчик из Москвы. Пожалуйста напишите свои пожелания по оплате.  

Работу нужно выполнить в течение 14 дней.

7 лет назад
SJA
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Профессиональное натурное и студийное фото.

    Задача:  Оригинальные фотоснимки на заданную тему. Предмет разработки: Полиграфия для брощур и упаковки текстильной одежды (нижнее бельё, термобельё, футболка, майка и пр.) Исходные требования: Размеры: запечатываемая область (мин) 160мм х 90мм. (отношение сторон. 16:9),  разрешение: 300dpi. Объект: предмет текстильной одежды, ...

    Фотосъемка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Фото-сэт команды поваров. Харьков.

    Нужен профессиональный фотограф в Харькове. Задача сфотографировать команду поваров и отдельные фото в процессе. Будем знакомить клиентов с командой Ricco Delivery Cafe. Как результат нужны 10-15 качественных обработанных фото. Фотосессию будем проводить на производстве. Во вложениях есть примеры того, что ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Фотографии продукта для размещения на amazon.com

    Продукт - набор инструментов для гриля. Нужно сделать 9 фотографий. Одна (главная) необходима на белом фоне. Продукт должен занимать 85-100% фото. Нужны продающие фотографии, показывающие достоинства продукта, как его можно использовать. На фото должны быть ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фотограф для интернет магазина

    Нужен фотограф в Киеве, который мог бы приехать на склад и сфотографировать товары текстильной группы. Всего примерно 50 разных товаров(одеяла, покрывала, подушки). Нужно сделать 2-3 фотографии каждого товара и потом вставить эти фотографии в макет ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуются фото 20 квартир, уникальных для интернета

    $17

    Куплю фото 20 1-комн. квартир (от 5 шт  на каждую), которые  не фигурируют в интернете на каких-либо рекламных досках или других сайтах. Фото должны быть для всех помещений квартиры. Уровень ремонта, оформления и комплектации: симпатичные, аккуратные ...

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фотосессия для маленького православного класса (4 ученика).

    Добрый день! Нужно сделать фотосессию для маленького православного 4-го класса (один учитель и 4 ученицы). Фото будут использоваться для создания классного альбома (сам альбом создавать не нужно, нужны только фото). Территориально: метро Новоясеневская; День для съемок: любой будний день ...

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фотоотзыв от мужчины

    $2

    Всем привет. Мне нужны фотографии МУЖЧИН для БК. Фотографии должны быть ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ и ХОРОШЕГО качества. На ПЛАНШЕТЕ/МОНИТОРЕ открыть группу ... На листе надпись ... Возраст от 19 до 40 лет.Обязательное условие для фото: одежда красивая.На фото должно быть: группа ...

    Фотосъемка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фотограф

    Нужен фотограф для фото посуды в интерьере.  Аппаратура есть, но, желательно, чтоб была своя. Умение выставлять композиции. За сет  около 10-15  фото (с отличной композицией, цветокоррекцией). Территориально Москва.

    Фотосъемка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн интерьера кафе

    Ищу дизайнера интерьера на разработку и 3Д визуализацию дизайна интерьера кафе в отеле. Площадь визуализируемых помещений 75,4м2. Стиль современный, минималистичный. Рабочая документация не требуется. Разработать общую стилевую концепцию. 1. Разработать барную стойку. 2. Подобрать столы, кресла, диваны. 3. Подобрать материалы ...

    Фотосъемка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фотосъемка интерьера и видеосъемка интерьеров коттеджа 240м2, в Москов

    Фотосъемка интерьера и видеосъемка интерьеров коттеджа 240м2, в Московской области  малаховка – гостиная,кухня, прихожая, 2санузла, 2 спальни, кабинет, бильярдная,детская , лестничн холл    Пример интерьвью  человек появляется в кадре  3-4-5 раз ,как здесь [url=https://youtu.be/CSyAPd_tKp4]youtu.be/CSyAPd_tKp4[/url]  Пример видео с помощью полнокадрового ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    7 лет назад