Фотосьемка картин, Минск

Требуется сделать профессиональные фотографии 27 картин + нескольких писем.

Нужно приехать по двум адресам в Минске, помочь снять работы со стен, провести профессиональную фотосъемку для печати каталога (важен свет для качественной цветопередачи).

Работу оплачивает заказчик из Москвы. Пожалуйста напишите свои пожелания по оплате.

Работу нужно выполнить в течение 14 дней.